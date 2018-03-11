سفير واشنطن باليمن: لا تهاون مع هيمنة إيران

أكد السفير الأميركي في #اليمن، ماثيو تولر، أنه لا يمكن التهاون مع مساعي إيران لفرض هيمنتها في اليمن.

وخلال حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، شدد تولر على دعم بلاده للشرعية في اليمن ومساندة موقف #السعودية و #التحالف ضد #ميليشيا_الحوثي التي شبّه خطرها بالقاعدة.

تولر اتهم الحوثيين بتدمير الجانبين الإنساني والاقتصادي والتحول لجماعة أكثر فساداً من النخبة التي زعموا أنهم انقلبوا عليها لفسادها، ولزيادة ثرائهم من خلال نهب المواطنين ونهب الغاز والنفط.

كما رحب السفير الأميركي بجهود السعودية لدعم الأعمال الإنسانية والاقتصادية، معرباً عن تفاؤله بدور المبعوث الأممي الجديد في إعادة إحياء المفاوضات.

وشدد تولر على أن الحوثيين لن يجدوا تعاطفاً من الأمم المتحدة في حال استمرار دعم #إيران لهم.

وأضاف أن هناك توافقاً دولياً تاماً حول المبدأ العام للحل في #اليمن منذ عام 2011 والمرتكز على عودة #الشرعية.