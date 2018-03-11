صنعاء.. 12 غارة تستهدف قاعدة الديلمي وانفجارات عنيفة

هزت انفجارات عنيفة، اليوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، عقب غارات مركزة شنتها مقاتلات التحالف العربي على قاعدة #الديلمي الجوية شمال صنعاء.

وأفاد سكان محليون أن غارات هي الأعنف منذ أشهر، استهدفت القاعدة العسكرية الجوية الخاضعة لسيطرة #الحوثيين، مؤكدين دوي انفجارات قوية أعقبت الغارات، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف من الموقع المستهدف.

ورصد شهود عيان أكثر من 12 غارة جوية استهدفت القاعدة الجوية العسكرية، وسط تحليق مكثف وعلى علو منخفض لمقاتلات التحالف في سماء العاصمة #صنعاء.

وبحسب قاطنين في حي المطار القريب من القاعدة العسكرية، فإن هذه الغارات جاءت عقب تحركات حوثية داخل القاعدة منذ مساء السبت، لم تعرف أسبابها.

واقتصرت وسائل إعلام الحوثيين على ذكر مكان استهداف الغارات، لكن الميليشيات تكتمت على خسائرها البشرية والمادية.

كما أغارت مقاتلات التحالف العربي، الأحد، على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في عدة مناطق بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية، بحسب موقع الجيش اليمني.

وفي السياق نفسه، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع للحوثيين في السلسلة الجبلية التي تفصل بين مديريتي ناطع والملاجم بمحافظة البيضاء، وسط #اليمن، ما أسفر عن سقوط عناصر من الميليشيات وتدمير أسلحة وذخائر وآليات عسكرية تابعة لهم، بحسب مصادر عسكرية.