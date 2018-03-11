نجاة مئات المسافرين على طائرة يمنية من موت محقق

نجا مئات المسافرين اليمنيين، الأحد، من موت محقق عقب عطب أصاب طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت في طريقها من عدن إلى العاصمة المصرية القاهرة .

وأكد مصدر ملاحي في مطار عدن الدولي، أن طائرة الخطوط الجوية اليمنية في رحلتها رقم 600 من عدن إلى القاهرة أقلعت عند الساعة 12 ظهر يوم الأحد، وعقب عشر دقائق من إقلاعها تعرضت لعطل فني.

وأوضح، أن كابتن الطائرة التي تحمل على متنها مئات المسافرين، تمكن من العودة مرة أخرى الى مطار عدن والهبوط بسلام.. مشيرا إلى أن هلعا كبيرا أصاب الركاب الذين نجوا من موت محقق.

ولم يتضح بعد العطب الذي أصاب الطائرة، ففي حين قال مسافرون، إن إطارات الطائرة بعد 10 دقائق من تحليقها في الجو لم تعد إلى داخلها، ذكر آخرون أن مساعدي الطيار أبلغوهم أن خللا فنيا أصاب محرك الطائرة.