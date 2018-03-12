الحوثي يستحدث موقعا عسكريا بأعلى قمة جبلية وسط اليمن

استحدثت #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، موقعاً عسكرياً جديداً في أعلى قمة جبل "التعكر" الاستراتيجي في مديرية جبلة جنوب مدينة إب وسط #اليمن.

وأكدت مصادر محلية وإعلامية يمنية، الاثنين، أن الميليشيا نشرت مسلحيها في قمة الجبل، الذي يعد واحداً من أهم المواقع الاستراتيجية في محافظة #إب، ولم يستخدم عسكرياً من قبل.

ويطل #جبل_التعكر الذي يقرب ارتفاعه من 3000 متر فوق سطح البحر، على مديريات العدين من جنوب شرقي ومن أعلى الجبل يطل على مدينة تعز وقاع الحوبان ومديرية ذي السفال ومناطق الجعاشن.

وبحسب المصادر فإن الميليشيا استحدثت الموقع بالتزامن مع تقدم #الجيش_اليمني بإسناد من #التحالف_العربي في مديريتي حيس والجراحي بمحافظة الحديدة واللتين تقعان على الحدود الغربية لمحافظة إب.

وأثار استحداث هذا الموقع العسكري، من قبل ميليشيا الحوثي، مخاوف الأهالي الساكنين في محيط قمة الجبل وما سيخلفه ذلك من تبعات كون المكان سيتحول إلى هدف عسكري، وسيعرض حياتهم ومصالحهم للخطر، كما سيجعل الحصن التاريخي الواقع في أعلى الجبل عرضة للاستهداف.