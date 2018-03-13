عدن.. انفجار سيارة مفخخة قرب موقع عسكري وداعش يتبنى

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء، أن حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف بسيارة مفخخة يقودها انتحاري شمال عدن، بلغ 3 قتلى ونحو 35 جريحا بينهم طفل.

وأكد بيان نشرته وزارة الداخلية، على موقعها الرسمي، أن الهجوم الانتحاري استهدف "مطبخاً تابعاً لقوات الحزام الأمني في منطقة الدرين بمديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة عدن".

وأوضح البيان، أن الانفجار تسبب بأضرار مادية في المباني المجاورة.

وكان شهود عيان في مدينة #عدن اليمنية قد أفادوا، الثلاثاء، أن مهاجمين فجروا سيارة عند موقع عسكري في حي المنصورة بمنطقة الدرين في محافظة عدن، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وعدد من الجرحى، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

هذا وتبنى #تنظيم_داعش في خبر له على وكالة أعماق التابعة للتنظيم مسؤوليته عن الهجوم.

وأظهرت صور أولية تصاعداً كثيفاً للدخان في موقع الهجوم.

وفي شباط/فبراير الماضي استهدف هجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم داعش مقر قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة في عدن، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة كانوا في الموقع لحظة وقوع التفجير.

إلى ذلك، أعلنت قوات #الجيش_اليمني، الاثنين، عن تحقيق تقدم ميداني جديد في مديرية الملاجم بمحافظة #البيضاء وسط البلاد، بالتزامن مع تقدم مماثل للمقاومة الشعبية في مديرية القريشية.

هذا وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها تسعى لإقامة مؤتمر دولي في الثالث من إبريل القادم بجنيف، من أجل جلب الدعم الإنساني لليمن.

وقالت ليز غراندي، المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في #اليمن، لدى وصولها صنعاء، إن #المنظمة_الدولية سترعى مؤتمراً دولياً بجنيف في إبريل القادم، من أجل جلب الدعم الإنساني لليمن من العديد من الدول".