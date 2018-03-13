تقدم جديد للجيش اليمني بالبيضاء ومصرع عشرات الحوثيين

أعلنت قوات #الجيش_اليمني، الاثنين، عن تحقيق تقدم ميداني جديد في مديرية الملاجم بمحافظة #البيضاء وسط البلاد، بالتزامن مع تقدم مماثل للمقاومة الشعبية في مديرية القريشية.

وقال بيان للجيش اليمني، إنه تم تحرير "شعب باحواص" و"ظهر البياض" في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وأكد البيان الذي نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن المعارك التي اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى، لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

ونقل عن مصدر عسكري، أن المعارك أسفرت عن مقتل 9 من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية بينهم قيادات ميدانية أحدهم يدعى أبو علي الفاطمي، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، كما استعادت قوات الجيش مجموعة ممن الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وفي ذات السياق، لقي 17 مسلحاً حوثيا مصرعهم، وأصيب آخرون، الاثنين، إضافة إلى أسر 5، في هجوم واسع شنته المقاومة الشعبية، على مواقعهم في بلاد قيفة بمديرية القريشية محافظة البيضاء.

وأفاد مصدر ميداني، أن المقاومة الشعبية من أبناء القبائل، تمكنت خلال الهجوم من تحرير جبل "جميدة"، الاستراتيجي، وموقع "حمام الذراع"، وموقع "الخشيعا"، بمنطقة "الزوب" في قيفة برداع، لافتا إلى أن رجال المقاومة الشعبية من أبناء القبائل يواصلون تقدمهم في هذه اللحظات باتجاه "حمة صرار"، بمديرية ولد ربيع؛ بعد أن تمكنوا من قطع خطوط إمداد الميليشيات الانقلابية في خط المناسح رداع.

وأوضح أن أربعة من أفراد المقاومة قتلوا خلال هذه المعارك المستمرة، هم جهاد مالك الزوبة وشفيق أحمد الزوبة وجبر حزام السندي وعبدالله طاهر الصراري، كما أصيب 6 آخرون.

وذكر المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء، أن تحرير هذه المواقع الاستراتيجية يخفف الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على منطقة الزوب التي رفضت الخضوع لسلطتهم منذ ثلاثة أعوام، وكذلك استهدافها عشوائيا من هذه المواقع.

وأكد أن مركز مديرية القريشية بات تحت السيطرة النارية للمقاومة الشعبية.

وتواجه ميليشيا الحوثي مقاومة شعبية مستمرة في محافظة البيضاء منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م، ويتزامن هذا الهجوم الواسع للمقاومة مع تقدم مماثل للجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي في مديرية الملاجم ثالث مديريات البيضاء، في إطار عملية عسكرية لاستكمال تحرير المحافظة.