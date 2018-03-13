هذا هو الانتحاري منفذ الهجوم الإرهابي في عدن

نشر #تنظيم_داعش، الثلاثاء، صورة الانتحاري الذي قاد السيارة المفخخة في #هجوم إرهابي استهدف أحد المرافق التابعة لقوات الحزام الأمني في العاصمة اليمنية المؤقتة #عدن.

وأظهرت الصورة شاباً لا يتعدى العشرينات من عمره، وقال التنظيم الإرهابي، إنها لمنفذ العملية، ويدعى "حمزة المهاجر".

ولم تذكر #وكالة_أعماق التابعة لـ "داعش" التي نشرت الصورة مزيداً من التفاصيل عن منفذ العملية، واكتفت بذكر اسمه الوهمي فقط.

ووقع هجوم بسيارة مفخخة قادها انتحاري، الثلاثاء، استهدف "مطبخاً تابعاً لقوات الحزام الأمني في منطقة الدرين بمديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة عدن"، وأسفر عن 3 قتلى ونحو 35 جريحاً بينهم طفل، بحسب وزارة الداخلية اليمنية، كما تسبب الانفجار بأضرار مادية في المباني المجاورة.