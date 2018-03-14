الأحمر للرئيس اليمني: انتهت التحضيرات وننتظر ساعة الصفر

أعلن قائد المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، اللواء هاشم الأحمر، الأربعاء، عن انتهاء الاستعدادات والتحضيرات لمعركة تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأبلغ الأحمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في اتصال هاتفي، أن "الاستعدادات والتحضيرات للمعركة انتهت وبانتظار ساعة الصفر".

كما أطلعه على الخطط والعمليات العسكرية القادمة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الانقلابيين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتضم المنطقة العسكرية السادسة محافظات عمران (بوابة صنعاء الشمالية) والجوف وصعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وحث الرئيس اليمني الجميع على اليقظة العسكرية وتنفيذ المهام الموكلة لهم في مسرح العمليات بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

ويحقق الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي، تقدما متوازيا ومستمرا في الجوف الذي بات يسيطر على حوالي 80 بالمائة من مساحتها، وفي صعدة معقل الحوثيين التي يحاصرها من 4 محاور.

وأكدت مصادر عسكرية أن هناك خطة لنقل المعركة إلى عمران شمال صنعاء، من جبهة الجوف لتضييق الخناق على ميليشيات الحوثي لاستعادة العاصمة صنعاء، بالتزامن مع "قطع رأس الأفعى" بتحرير صعدة.