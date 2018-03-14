الحكومة اليمنية ترحب بمنسقة الشؤون الإنسانية باليمن

رحب عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية - رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن - بوصول منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الجديدة ليز غراندي إلى اليمن مطالبا إياها بالعمل مع المنظمات الأممية على تطبيق لامركزية العمل الإغاثي تحقيقا للشفافية ولعدالة التوزيع.

وأكد فتح كذلك دعم الحكومة اليمنية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة لمهام منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن وحرصها على التعاون مع المانحين والمنظمات كافة لإيصال المساعدات لجميع المحتاجين دون استثناء.

كما دعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن إلى إزالة كافة العوائق التي تضعها ميليشيا الحوثي أمام وصول المساعدات.