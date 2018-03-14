صور.. الأمن اليمني يضبط شحنة أسلحة في طريقها للحوثيين

ضبطت أجهزة الأمن اليمنية، الأربعاء، شحنة أسلحة جديدة كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة #صنعاء.

وكشفت مصادر أمنية، عن أن إحدى النقاط الأمنية التابعة لقوات الأمن الخاصة في محافظة #مأرب (شرق صنعاء)، ألقت القبض على شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في صنعاء.

وأوضحت أن الأسلحة تتنوع ما بين قاذفات صواريخ وأسلحة كلاشنكوف ومتفجرات وغيرها، كانت مخفية بشكل محكم في شاحنة نقل كبيرة (دينا).

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من كشف شحنة الأسلحة على الرغم من ابتكار الميليشيات لعدة وسائل لإخفائها.

يشار إلى أن أجهزة الأمن اليمنية خاصة في مأرب (شرق صنعاء)، ضبطت أكثر من مرة شحنات أسلحة ومعدات عسكرية وهي في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من #إيران التي تتولى تهريب تلك المواد إليها بطرق مختلفة، كما تقول مصادر استخباراتية يمنية.

وتبذل الأجهزة الأمنية اليمنية بالتعاون مع #التحالف العربي، جهود كبيرة للحد من تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من إيران إلى #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، عبر وسائل وطرق عديدة.