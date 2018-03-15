التحالف يدمر معسكراً تدريبياً للحوثيين غرب اليمن

دمرت مقاتلات #التحالف_العربي، الخميس، بسلسلة غارات جوية تعزيزات ومعسكراً تدريبياً لميليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكدت مصادر محلية أن الغارات استهدفت تجمعات وآليات قتالية للميليشيا الحوثية في معسكر تدريبي بقرية الخفشة، الواقعة بالقرب من #محمية_برع.

وأفادت أن انفجارات عنيفة هزت أرجاء المعسكر جراء القصف، وشوهدت سيارات وأطقم الميليشيا الحوثية تهرع بكثافة إلى هناك عقب الغارات، فيما لم يتضح حصيلة الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الميليشيا جراء استهداف المعسكر.

ويعتبر المعسكر المستهدف، بحسب موقع #الجيش_اليمني، أحد أهم المعسكرات الميدانية للميليشيا الحوثية في الحديدة، والتي زجت إليه بالمئات من أبناء تهامة المغرر بهم تمهيداً لنقلهم إلى جبهات الموت.

وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في مزرعة محمد سيف الحمادي، بجوار منطقة المرابيد، ومزرعة يحي علي الابي، شرقي مديرية الجراحي جنوب الحديدة.

كما استهدفت غارات أخرى بالتزامن تعزيزات للميليشيا في الخط الرابط بين مديريتي زبيد، والجراحي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي في الساعات الأولى من فجر اليوم غارات جوية استهدفت ميليشيا #الحوثي في معسكر الدفاع الجوي، شمالي شرق مدينة الحديدة.

إلى ذلك، انفجرت عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الطريق الرابط بين الخوخة وحيس جنوب الحديدة، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وفق سكان محليين.