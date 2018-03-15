بيان رئاسي لمجلس الأمن يدين جرائم الحوثيين

أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بيانا رئاسيا حول اليمن، أدان فيه قيام #الحوثيين بتعريض حياة المدنيين للخطر في اليمن، بينما أشاد بخطة مساعدات التحالف للمدنيين.

وأدان البيان كذلك تهديدات الميليشيات للملاحة البحرية، داعياً إلى ضرورة تفتيش السفن القادمة لليمن لمنع تهريب السلاح. كما دعا بيان المجلس الميليشيات الانقلابية إلى وقف #تجنيد_الأطفال.

كما ندد مجلس الأمن أيضا "بمستوى العنف في #اليمن بما يشمل الهجمات بدون تمييز في مناطق مأهولة بكثافة والأثر الذي يخلفه ذلك على المدنيين ما تسبب بعدة ضحايا مدنيين وأضرار بمواقع مدنية".

وأوضح البيان أن "مجلس الأمن يدعو كل الأطراف إلى احترام وحماية المدارس والمؤسسات الطبية والموظفين".

وندد المجلس بالتدهور الكبير للوضع الإنساني في اليمن حيث هناك 22.2 مليون شخص بحاجة لمساعدة أي "أكثر بـ3.4 مليون مقارنة مع السنة الماضية"، حسب البيان.

وتابع: "إن مجلس الأمن يعبّر عن قلقه الشديد إزاء التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن والأثر الإنساني المدمر للنزاع على المدنيين".

يذكر أن إصدار بيان "رئاسي" عن مجلس الأمن يتطلب إجماع الدول الأعضاء.