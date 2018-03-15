ترحيب سعودي ويمني ببيان مجلس الأمن حول اليمن

رحب المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بالبيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن حول اليمن، مشيراً إلى أن البيان يعكس التزام المجلس بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في #اليمن بناء على المرجعيات الثلاث للحل.

وقال المعلمي: "نرحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن ونؤمن بأن البيان يعكس التزام المجلس بإيجاد حل سياسي في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى الأخص القرار 2216".

وأضاف: "البيان جدد أيضا إدانة المجلس للهجمات التي تعرضت لها #السعودية من قبل الحوثيين بالصواريخ الباليستية التي زودتها إيران، كما جدد المجلس دعواته لجميع الدول باحترام الحظر على إرسال الأسلحة والذخائر للمتمردين الحوثيين، ورحب بالمنحة المقدمة من السعودية والإمارات بمبلغ مليار دولار لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن".

كما أكد المعلمي على أن الانقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي على الشرعية في اليمن كان السبب في سقوط العديد من الأطفال الأبرياء وفي المعاناة التي يتكبدها الشعب اليمني، مشيراً إلى أن التحالف العربي أطلق العديد من المبادرات الإنسانية بهدف تخفيف تلك المعاناة ودعم وإغاثة اليمنيين.

وقال المعلمي: "القتلى الأبرياء من الأطفال في اليمن والمعاناة التي يتكبدها اليمنيون، كان سببها المتمردون الحوثيون الذين اختطفوا البلد وسيطروا عنوة على مؤسسات الدولة، خارج إطار الشرعية، وحتى خارج الإطار الذي وافق عليه الحوثيون أنفسهم، وهذا هو سبب معاناة الشعب اليمني. التحالف أطلق مبادرة إنسانية تتضمن العديد من الجوانب بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك بهدف تخفيف معاناة اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد. ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستأتي بالعديد من الإيجابيات.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

من جانبه، دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين ليجلسوا إلى طاولة التفاوض.

وقال اليماني: "نعمل بجهد مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. ونسأل المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين ليجلسوا إلى طاولة التفاوض لوضع أسس لبناء ثقة"، مرحباً بمارتن غريفس مبعوثا خاصا إلى اليمن.

وتابع: "نحن ممتنون جداً لجهود مجلس الأمن واستصدار هذا البيان الرئاسي، خصوصا في ما يتعلّق بالشق الإنساني والدور المهم للسعودية في هذا الشأن في اليمن. وصل الدعم السعودي إلى مليار دولار بالمساعدات الإنسانية إضافةً لوديعة بملياري دولار في البنك المركزي".

وأضاف: "البيان يشكّل دعماً وإشادة لجهود الحكومة في وضع موازنة لأول مرة منذ عام 2014".