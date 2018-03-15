تعز.. تحرير مناطق جديدة ومقتل 20 حوثياً

حررت قوات الجيش اليمني، الخميس، مناطق ومواقع جديدة في محافظة #تعز جنوب غرب البلاد، عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال الجيش اليمني إن قواته "حققت تقدما ميدانيا باستعادة السيطرة على عدد من المناطق والمواقع الواقعة بين مديريتي #الصلو ودمنة خدير جنوبي شرق محافظة تعز".

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش استعادت السيطرة بالكامل على نقيل الصلو الاستراتيجي ومنطقة الاقيوس ومدرسة النجاح بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني، وفقا للمصادر، مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في مفرق الصلو وسائلة موقعة مما أسفرت عن تدمير عدد من آلياتها العسكرية.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن تلك المعارك أسفرت عن مقتل ما يقارب من 20 من عناصر الميليشيا الانقلابية وإصابة آخرين، وأشار إلى انهيارات كبيرة شهدتها صفوف ميليشيا الحوثي وهروب عدد كبير من مقاتليها من أرض المعركة باتجاه دمنة خدير.

ويواصل الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، العملية العسكرية الواسعة التي تم إطلاقها أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، لاستكمال تحرير تعز، ورفع الحصار الحوثي المفروض على المدينة منذ ثلاثة أعوام بشكل كلي.