صنعاء.. انتزاع مواقع استراتيجية من قبضة الحوثيين

انتزعت قوات الجيش اليمني، الخميس، آخر سلسلة جبلية كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المنصاع وحررت مواقع استراتيجية أخرى في جبهة الميسرة بمديرية #نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد مصدر ميداني أن الجيش الوطني، وبإسناد من طيران التحالف العربي، تمكّن عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي من السيطرة على آخر سلسلة جبلية ضمن #جبل_المنصاع، إضافةً إلى تحرير قرية عيدة، التابعة لمنطقة المجاوحة، في جبهة الميسرة بمديرية نهم.

وأوضح أن معارك أخرى دارت في جبهة الميمنة بذات المديرية، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيات، وغارات مركزة لطيران التحالف العربي، استهدفت تجمعات الحوثيين في مناطق متفرقة بمديرية نهم شرق #صنعاء.

وأسفرت المعارك وغارات التحالف عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات ومعدات قتالية.

ويخوض الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، معارك ضارية في جبهة نهم التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، ويحقق تقدما ميدانيا مستمرا، وسط خسائر وانهيار في صفوف ميليشيا الحوثي.