إفشال هجوم بحري واعتراض باليستي حوثي غرب اليمن

أفشلت قوات الجيش اليمني، الجمعة، وللمرة الثانية، هجوماً بحرياً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة #الساحل_الغربي، جنوب محافظة الحديدة.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قواته مسنودة بالمقاومة "التهامية" أفشلت هجوما بحريا للميليشيا الحوثية باتجاه قرية القطابا في عرض الساحل البحري لمدينة #الخوخة جنوب محافظة #الحديدة غرب اليمن.

وأوضح أن معارك عنيفة استمرت لساعات بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية، أسفرت عن مقتل كل عناصر الميليشيا المهاجمة.

يأتي ذلك بعد إفشال الجيش اليمني، هجوما بحريا، للميليشيا الحوثية، الثلاثاء، في ذات المدينة عن طريق ثلاثة زوارق صيد، والذي أسفر أيضا عن مقتل جميع الميليشيا المهاجمة بعد تدمير الزوارق.

إلى ذلك، اعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي، مساء الجمعة، صاروخا باليستيا في سماء مدينة #المخا الساحلية غرب اليمن، أطلقته ميليشيا الحوثي.

وقال مصدر عسكري، إن الدفاعات الجوية فجرت الصاروخ في سماء المدينة وسقطت أجزاءه في مناطق خالية من السكان، دون أن يلحق أي أضرار.

وفي سياق متصل، واصلت مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في مديريات الجراحي، وزبيد بجبهة الساحل الغربي.

وذكرت مصادر ميدانية، أن غارات جوية استهدفت تعزيزات وآليات قتالية للميليشيا الحوثية في مزارع بمنطقة الغوادر، في مديرية بيت الفقيه.

ويواصل الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، عملياته العسكرية لاستكمال تحرير الساحل الغربي وتأمين حركة الملاحة الدولية من تهديد ميليشيا الحوثي، التي تتكبد خسائر بشرية ومادية فادحة في المعارك هناك.