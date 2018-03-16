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التحالف يدمر عتاداً حوثياً قبالة الحدود السعودية

المصدر: الحدود السعودية اليمنية - هاني الصفيان
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دمرت مقاتلات #التحالف_العربي عتاداً ومركبات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية قبالة الحدود السعودية اليمنية.

وأفاد موفد "العربية" أن الطائرات بدون طيار كشفت عن 3 مركبات عسكرية تابعة للحوثيين، تحمل ألغاماً وذخائر حاولت عناصر الميليشيات نقلها باتجاه الحدود السعودية.

ونجحت مقاتلات التحالف في تدمير الأهداف الثلاثة، حيث قتلت العناصر التي كانت تستقلها.

كما استطاعت مدفعيات التحالف استهداف أكثر من 12 هدفاً متنوعاً، ما بين أوكار وثكنات للحوثيين في مواقع متعددة داخل الحدود اليمنية، ما أسفر عن مقتل 15 انقلابياً، وتدمير مواقع للذخائر والأسلحة والطاقة الشمسية، التي استخدمها الحوثيون لتوليد الطاقة الكهربائية.

كلمات دالّة

#التحالف العربي

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