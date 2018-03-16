اليمن.. وفاة محافظ سوقطرى إثر أزمة قلبية

توفي اليوم الجمعة محافظ سوقطرى، أحمد عبدالله بن حمدون السقطري، وذلك إثر تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة، ليفارق الحياة بالمستشفى بعد لحظات من وصوله إليه.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أصدر قراراً بتعيين السوقطري خلفاً للواء سالم عبدالله السقطري، الذي أقيل من منصبه عقب انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي.

"بن حمدون" شغل منصب عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، ثم شغل منصب مدير عام مديرية القناوص بمحافظة الحديدة في فترة شراكة حزب المؤتمر مع ميليشيات الحوثي، قبل أن ينتقل للانضمام للشرعية ليعين في منصب محافظ لمحافظة سوقطرى.

وتعتبر جزيرة سوقطرى ذات أهمية استراتيجية، حيث تقع على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي بالقرب من خليج عدن.

وقد تم تصنيف هذه الجزيرة كواحدة من مواقع التراث العالمي على قائمة اليونسكو، وكانت تتبع إدارياً محافظة حضرموت قبل أنّ تُقرر الحكومة اليمنية عام 2013 تحويلها إلى محافظة مستقلة بذاتها.