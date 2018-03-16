كورنيش ميدي.. قصة مقصد سياحي دمرته ميليشيات الحوثي

كورنيش ميدي من أهم المعالم السياحية في اليمن، والواقع ضمن ميناء ميدي القريب من منفذ حرض ويشترك بالحدود البحرية مع #السعودية.

وسيطرت ميليشيات الحوثي على كورنيش وميناء #ميدي في الأشهر الأخيرة من عام 2014، وحولتهما إلى مكان لتهريب الأسلحة والمخدرات لتجني أموالاً طائلة لتمويل حربها على اليمن وأهله.

ظل كورنيش ميدي، المقدر طول مساحته 300 متر، ويحتوي على 23 شاليه جلسة عائلية، مقصداً لآلاف السياح من داخل وخارج #اليمن منذ إنشائه في التسعينات وحتى عام 2014.

وشكل المكان واحة سياحية تقضي فيها مئات العائلات ساعات ترفيهية، حتى تعرض الكورنيش لدمار كبير أثناء استهداف #ميليشيات_الحوثي له بعشرات القذائف بعد استعادة #الجيش_الوطني للميناء والكورنيش معاً وتحريرهما من أيدي الحوثيين.