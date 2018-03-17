اليمن.. تعيين شقيق "صالح" قائدا لقوات الاحتياط

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، السبت، مرسوما رئاسيا، قضى بتعيين #اللواء_علي_صالح_عفاش_الحميري، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل #علي_عبدالله_صالح، قائدا لقوات الاحتياط .

وبحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية، فقد صدر القرار الجمهوري رقم (48) لسنه 2018م، بتعيين اللواء / علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري قائدا لقوة الاحتياط.

وقوات الاحتياط هي التسمية الجديدة لقوات #الحرس_الجمهوري التي كان يقودها نجل الرئيس الراحل العميد احمد علي صالح، عقب اعادة هيكلة الجيش والامن عام 2013م.

ويعد علي صالح عفاش هو أول قائد لقوات الحرس الجمهوري، قبل أن يتم اقالته عام 1998م وتعيين العميد أحمد نجل صالح قائدا لها.

كما يعد أرفع مسؤول عسكري من أقارب الرئيس الراحل، والأول الذي يعلن انضمامه للشرعية اليمنية، عقب تمكنه من الافلات من قبضة ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، والتي شنت عقب قتلها "صالح" مطلع ديسمبر الماضي، حملات اعتقالات وتصفيات واسعة ضد أقاربه والموالين له.

وتقلد اللواء علي عفاش، وهو من أبرز القادة العسكريين في نظام أخيه، منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ظل به حتى سقوط نظام صالح عام 2011.

وتعول الشرعية اليمنية، على دور الجنرال علي صالح عفاش، في مهمة اعادة تجميع قوات الحرس الجمهوري، أو قوات الاحتياط بحسب التسمية الجديدة، نظرا الى رصيده كقائد عسكري ونفوذه المؤثر على قيادات عسكرية فيها باعتباره من مؤسسي الحرس الجمهوري وقائده التاريخي، قبل أن يخلفه، نجل صالح، العميد أحمد.