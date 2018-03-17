اليمن: ‏‫‬قوات الأمن تضبط شحنة أسلحة في طريقها للحوثيين

تمكنت قوات الأمن الخاصة بمحافظة #الجوف، صباح اليوم السبت، من ضبط شحنة أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية في صنعاء.

وقال مصدر أمني "إن الشحنة التي ضبطتها قوات الأمن بنقطة #السلمات تتضمن #أسلحة و#ذخائر و#قذائف طويلة المدى إلى جانب عشرات الكراتين من #أجهزة_الاتصالات_العسكرية_اللاسلكية نوع " walky talky VHF"، بالإضافة إلى أجهزة تحكم عن بعد وأجهزة باعث للإشارة.

يأتي ذلك، بعد أيام من ضبط قوات الأمن الخاصة بمحافظة #مأرب لشحنة أسلحة وذخائر مماثلة كانت في طريقها للمليشيات #الحوثية بصنعاء، وكانت مخفية بطريقة بالغة التعقيد.