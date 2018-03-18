اليمن.. هادي يعين شقيق صالح قائدا لقوات الاحتياط

أصدر #الرئيس_اليمني عبدربه منصور هادي قرارا بتعيين اللواء #علي_صالح_الأحمر قائدا لقوات الاحتياط "الحرس الجمهوري" سابقا.

يذكر أن الأحمر هو الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وقد خرج الأحمر من صنعاء عقب مقتل صالح، ووصل مأرب مطلع يناير وأعلن تأييده للشرعية، وغادر لاحقا إلى الرياض.

هي خطوة عسكرية محسوبة يتخذها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على صعيد التطورات على الأرض.

وتقول مصادر يمنية إن هادي يعول على الأحمر كثيراً في إعادة تجميع ألوية الاحتياط المشتتة في عدد من المحافظات، كي يكون لها دورا بارزا في المعركة ضد ميليشيات الحوثي.

ويذكر أن علي صالح الأحمر هو المؤسس الحقيقي للحرس الجمهوري في عهد صالح وتم عزله في 2001، وفي 2004 تولى أحمد نجل صالح قيادتها، ثم قام هادي بهيكلة الجيش وتفكيك منظومة الحرس الجمهوري إلى عدة وحدات تحت مسمى قوات الاحتياط.

وبعيد انقلاب ميليشيات الحوثي على النظام، عمدت الميليشيات على كسب وإجبار عدد من قيادات وجنود الحرس الجمهوري في صفوفها، في محاولة لسحب بساط القوة من صالح.

وأضحت هذه القوات مشتتة، جزء منها مع #الحوثي، وآخر مع الشرعية، والجزء الثالث يلزمون منازلهم احتجاجا على ما يجري من أحداث ولعدم وجود مرتبات.