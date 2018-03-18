مصرع عشرات الحوثيين بعملية ليلية للجيش اليمني بالبيضاء

نفذ #الجيش_اليمني والمقاومة، السبت، #عملية_عسكرية_ليلية واسعة لتحرير ما تبقى من جبال الظهر المتصلة بمنطقة فضحه من جهة مديرية ناطع بـ #محافظة_البيضاء، والتي حققوا فيها تقدما ميدانيا بعد استعادة جبل باعرف والبير وأجزاء كبيرة من جبال الظهر، لتبقى الفروع البسيطة التي تختبئ فيها #الميليشيات_الحوثية.

وأفاد مصدر عسكري لـ" العربية " أنه تم أسر أكثر من 12 عنصرا حوثيا، ومصرع العشرات منهم، ولا زالت باقي الجثث متناثرة على سفوح جبال الظهر.

فيما استمرت مقاتلات التحالف استهدافها لمركبات وآليات عسكرية ومواقع للحوثيين في جبل القرحى وما حلوها، مع استمرار الجيش والمقاومة في التقدم لتحرير منطقة فضحه في مديرية الملاجم، وبتحريرها سيتم قطع خطوط الإمداد على المليشيا في عقبة القنذع وأيضا منطقة فضحه، وبذلك يصبح الجيش والمقاومة قد استعاد 50%من مديرية الملاجم.