تقدم للجيش اليمني بالبيضاء.. وانهيار كبير للميليشيات

واصلت قوات #الجيش_اليمني، الاثنين، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران #التحالف_العربي، عملياتها العسكرية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط البلاد، وسط انهيار كبير وخسائر فادحة في صفوف الميليشيات.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني، الاثنين، عن قائد اللواء 173 مشاة العميد عبدربه المنصوري، إن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية من محورين لملاحقة جيوب الميليشيات الانقلابية المتبقية في #ناطع وتحرير مديرية الملاجم بمساندة مباشرة من طيران التحالف العربي.

وأوضح المنصوري وهو قائد جبهة ناطع، أن قوات الجيش تمكنت خلال الساعات الأولى من المعركة من تطهير "جبال الهرشة" و"العوج" و"جيف الركب" الرابطة بين مديريتي ناطع والملاجم، كما تمكنت من تحرير مواقع أخرى كانت تتحصن فيها الميليشيات الانقلابية في مديرية الملاجم.

وأشار إلى أن هذه المواقع تشرف على منطقة فضحة التي تتحصن فيها الميليشيات، وبتحريرها يتم قطع خط إمدادات الميليشيات بالكامل.

وأكد المنصوري، أن هذه الانتصارات كانت بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي، لافتا إلى أن الجيش قطع "المرحلة الكبرى والشوط الأهم من المعركة".

وأضاف "أن العدو أصبح في حالة انهيار متواصل وأصبح في موقف دفاع ونحن من يحدد زمان ومكان المعركة".

بدوره، أفاد قائد اللواء 19 مشاة العميد علي الكليبي، أن الميليشيات خسرت خلال معارك السبت 24 قتيلاً وعشرات الجرحى، ناهيك عن خسائرها الفادحة في المعدات القتالية.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية لا تمتلك حاضنة شعبية في محافظة البيضاء وإنما تفرض تواجدها في بعض المناطق بالقوة.

وأكد الكليبي أن "المعركة ضد الميليشيات الانقلابية مستمرة حتى تطهير محافظة البيضاء بالكامل"، وتعهد باستكمال تطهير منطقة "فضحة"، خلال الساعات القادمة والانطلاق نحو استكمال تحرير مديرية الملاجم والسوادية وإنهاء تواجد الميليشيات بالكامل.

وتتواصل العمليات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي، لتحرير محافظة #البيضاء التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي ثمان محافظات يمنية، ومن شأن انتزاعها من قبضة ميليشيا الحوثي، تأمين المحافظات المحررة، والتقدم نحو ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لتحريرها واستكمال إنهاء الانقلاب.