مختطف لدى الحوثيين.. أسرة صحافي يمني تدعو لانقاذه

تدهورت الحالة الصحية لأحد الصحافيين اليمنيين المختطفين في سجون #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، بشكل خطير، في حين وجهت أسرته، الأحد، نداء عاجلا لإنقاذ حياته.

وناشدت عائلة الصحافي هشام طرموم المختطف في سجون الحوثيين منذ قرابة 3 سنوات، الجهات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية، بشكل خطير.

وقالت مصادر من أسرة طرموم، إن حالته تدهورت نتيجة الإهمال وغياب العناية الصحية، وأشارت إلى أنه يعاني من آلام في المعدة، وأن تدهور حالته الصحية، انعكس سلبا على نظره، حيث أصبح يعاني من مشاكل صحية في عينيه تستدعي عرضه على طبيب بشكل فوري.

وأكدت مصادر صحافية يمنية، أن ميليشيا الحوثي رفضت بشكل قاطع عرض الصحافي هشام طرموم على الطبيب أو إدخال أي أدوية وعلاجات إليه، وأشارت إلى أن الآلام التي يعاني منها ناجمة عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له على أيدي الميليشيات منذ اختطافه، والإهمال الصحي المتعمد، وحملت الحوثيين كامل المسؤولية عن سلامته وحياته مع كل الزملاء الصحافيين الآخرين.

ولا يزال 12 صحافياً يقبعون منذ قرابة ثلاث سنوات في سجون ميليشيات الحوثي، في ظل ظروف اعتقال سيئة يصعب تحملها حيث يتعرضون للتعذيب، كما تمنع سلطات السجن زيارتهم من قبل المنظمات الحقوقية أو إدخال أي نوع المساعدات الطبية أو الغذائية لهم.