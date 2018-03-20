استهداف حوثي لسيارة إسعاف طبية غرب اليمن

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، #سيارة_اسعاف_طبية مدنية، في الساحل الغربي اليمني، ما ادى الى مقتل أحد المسعفين واصابة ثلاثة اخرين، وفق معلومات اولية.

وأكد مصدر طبي، ان سيارة اسعاف طبية مدنية كانت تقوم بتأدية مهامها الانسانية على طريق الخوخة-المخا بمحافظة #الحديدة الساحلية غرب #اليمن، قبل ان يتم استهدافها بقذائف حوثية، واصفا هذا الاستهداف بالجريمة الانسانية الكبرى الذي ينتهك كل الاعراف الاخلاقية والقوانين الدولية.

وأوضح المصدر، ان أحد المسعفين الطبيين لقي حتفه على الفور عقب استهداف السيارة، فيما تم نقل 3 اخرين للعلاج وبعضهم في حالة خطيرة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة على استهداف ميليشيا الحوثي، سيارة تابعة لفريق الهلال الأحمر اليمني، اثناء نزوله بناءاً على طلبها، لانتشال جثث قتلاها في مديرية ناطع، بمحافظة البيضاء وسط اليمن، ما أسفر عن اصابة ثلاثة من اعضاء الفريق.

وتتعرض الفرق الانسانية والاغاثية والطبية لاعتداءات متكررة من قبل #ميليشيا_الحوثي، بما فيها المنظمات الاممية، بملاحقة واعتقال افرادها والاستيلاء على الادوية الاغاثية والمعدات الطبية، وفقا لمنظمات إنسانية وحقوقية.