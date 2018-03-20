اليمن.. قوات الأمن الخاصة تنظم مناورة عسكرية بمأرب

نظمت قوات الأمن الخاصة اليمنية في محافظة مأرب مناورة عسكرية باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة المتوسطة أطلقت عليها اسم "البرق الخاطف"، نفذ خلالها منتسبو القوات الخاصة عمليات اقتحام لمواقع افتراضية للعدو.

وكيل أول وزارة الداخلية أشاد في كلمة للجنود المشاركين في المناورة بأدائهم ومستواه العالي في المهارات القتالية والتدريبات وأكد حرص قيادة الجيش على تعزيز قدرات وكفاءات منتسبي القوات المسلحة والأمن بما يمكنهم من تحرير كافة الأراضي اليمنية من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وكانت قد اختتمت في مأرب، السبت الماضي، الدورة التأهيلية الأولى من المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين جندتهم ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار مشروع إعادة التأهيل الذي يشمل مراحل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في مختلف محافظات اليمن.