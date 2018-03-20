تشييع لاعب كرة قتله الحوثيين يتحول لمظاهرة غاضبة

شيعت حشود غفيرة من سكان مدينة الحديدة، غرب اليمن، الثلاثاء، جثمان لاعب نادي الهلال الساحلي، عبدالله البزاز الذي قُتل على يد مسلحي ميليشيا الحوثي الأسبوع الماضي، أثناء تواجده أمام منزله.

وافادت مصادر محلية، ان تشييع نجم كرة القدم الموهوب الشاب "البزاز"، تحولت الى تظاهرة غاضبة ضد ممارسات وانتهاكات ميليشيا الحوثي، التي تفرض سيطرتها على المدينة

واطلق مسلح حوثي يدعى فتح الله الريمي، ويكنى بـ "أبو المعارك"، وهو مرافق لاحد القادة الحوثيين الكبار، ممن يطلق عليهم "المشرفين" في محافظة الحديدة، ثلاث رصاصات قاتلة على الشاب عبدالله البزاز (23 عاما)، لاعب كرة القدم في نادي الهلال الساحلي، إثر خلاف نشب بينه وبين شقيق اللاعب.

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الحوثيين، عكست حالة من السخط والغضب العارم في المدينة، على ميليشيا الحوثي الانقلابية، وفقا لشهود عيان، الذين اكدوا ان اصوات غاضبة هتفت اثناء التشييع للتنديد بالحوثيين وجرائمهم المستمرة ضد المدنيين منذ انقلابهم على السلطة وسيطرتهم على المدينة قبل اكثر من ثلاثة اعوام.

وأفادوا أن حادثة مقتل اللاعب البزاز، أيقظت حالة السخط في اوساط المواطنين، وكسرت حاجز الخوف والترهيب لديهم من ميليشيا الحوثي التي تستقوي بالسلاح والقمع لاي تحركات ضدها، لافتين الى ان هذا الحشد البشري الكبير رسالة واضحة للجميع ان ميليشيات الحوثي باتت منبوذة ولا مكان لها مهما تمادت في جرائمها.

وأوضحت مصادر في أسرة البزاز، ان مسيرات واحتجاجات تواصلت منذ مقتل ابنهم اللاعب عبدالله، لمطالبة سلطات الانقلاب الحوثية، بتسليم القاتل فتح الله الريمي، واشارت الى ان هذا القاتل الحوثي سبق أن أقدم العام الماضي على قتل أحد أبناء الحي يدعى أنور جلف وتمكن من الفرار من يد العدالة.

وتشهد مدينة الحديدة غضبا شعبيا متصاعدا ضد الحوثيين، الذين عمدوا على طمس وقائع عشرات قضايا القتل التي يرتكبها اتباعهم، وتستروا على القتلة.

وكان بيان صادر عن منتسبي الرياضة وكرة القدم بمحافظة الحديدة، أكد "إن مقتل اللاعب "عبدالله البزاز" مثل صدمة لمنتسبي الرياضة وكرة القدم"، لافتا الى انه كان "ينتظره مستقبل كروي بارز مع فريق الهلال الساحلي وكرة القدم اليمنية".