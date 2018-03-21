اليمن.. ميليشيات الحوثي تواصل تفجير منازل المدنيين

فجّرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأربعاء، منزل أحد المواطنين اليمنيين، في منطقة الشقب جنوبي شرق مدينة #تعز.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي فجرت منزل المواطن أحمد عبده مقبل الشريجي الكائن في قرية ذراع الغبار بمنطقة الشقب صبر الموادم، بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات فجرت المنزل عبر عبوات ناسفة، ما أدى إلى تسويته بالأرض.

ومطلع الشهر الجاري، فجرت الميليشيات في ذات المنطقة، منازل المواطنين صادق الموكس وشرف أحمد محمد.

كما قصفت ميليشيات الحوثي منطقة شهر الصمود شرق الشقب، ما أدى إلى احتراق منزل المواطن سفيان أحمد محمد غالب.

وكانت ورقة بحثية عرضت مؤخرا في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعنوان "تفجير #المنازل وسيلة #الحوثيين للتهجير والتطهير الطائفي"، أكدت أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة من #إيران، من تفجير منازل المخالفين لها، يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي، وإرهاب وتركيع بقية السكان، والانتقام من الخصوم.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها في سابقة غير معهودة في اليمن، وعملت على تفجير مئات المنازل في عدد من محافظات البلاد منذ الشروع في حروبها ضد اليمنيين والانقلاب على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.