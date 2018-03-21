حكومة اليمن: هذا خيارنا إذا لم يلتزم الحوثيون بالسلام

أوضح رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الأربعاء، أن الاتفاق السياسي لا يزال الخيار الأساسي للتوصل إلى #السلام_في_اليمن، مؤكداً أن "الطريق إلى السلام هو مطلب الحكومة".

وأضاف #بن_دغر: "إذا لم تلتزم الميليشيات الحوثية الانقلابية بخيارات السلام، فإن المضي بالحسم العسكري في الجبهات يسير لصالح أبطال القوات المسلحة والمقاومة.. ومؤشرات النصر باتت قريبة جداً".

جاء ذلك أثناء لقائه في الرياض بالسفير الأميركي لدى #اليمن، ماثيو تولر، حيث تطرق إلى تنصل #الحوثيين من التزاماتهم والوفاء بالعهود والاتفاقيات في جولتي المشاورات بجنيف ومشاورات الكويت، وإفشال إجراءات بناء الثقة. وأشار إلى أن المبعوث الأممي الجديد سيبني رؤية #الحل_السياسي_باليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.

واتهم رئيس الحكومة اليمنية، الميليشيات بعدم إبداء "أي نية حسنة"، وقال إن ذلك "يجعلها متورطة في إراقة دماء المدنيين".

بدوره، أكد السفير الأميركي، دعم بلاده للحكومة الشرعية والشعب اليمني، و"جهود المبعوث الأممي الجديد في عملية السلام التي بدأ فيها".

وثمّن تجاوب #الحكومة_الشرعية وحرصها على استمرار الدفع بعملية السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي يدعمها مجلس الأمن، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.