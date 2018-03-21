ناطع اليمنية في يد الشرعية.. وفتح الطريق إلى ذمار

أحكم الجيش اليمني والمقاومة السيطرة على جميع قرى ومناطق مديرية ناطع بمحافظة #البيضاء، بعد تحرير ما تبقى منها بالكامل، وتقدموا نحو منطقة "فضحة"، أولى مناطق مديرية الملاجم.

وكان الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، قد اقتحكا قمة جبل القرحا الاستراتيجي، بعد تحرير جبل #الحديدة وجبل ولعوج في مديرية ناطع.

وأفاد مراسل "العربية" أن #الجيش_اليمني تمكن من السيطرة على جبال باعرف والحديدة واغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة تركتها الميليشيات خلفها.

كما أكد مصدر عسكري أن المعارك مستمرة الآن على جبال القرحاء المطلة على منطقة فضحة مديرية الملاجم.

وبدأت العمليات العسكرية للجيش الوطني مع #المقاومة_الشعبية، بإسناد من التحالف العربي، لتحرير محافظة البيضاء التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي ثماني محافظات يمنية، ومن شأن انتزاعها من قبضة ميليشيات الحوثي، تأمين المحافظات المحررة، والتقدم نحو ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لتحريرها واستكمال إنهاء الانقلاب.