اليمن.. مصرع قيادي حوثي بتعز ومعارك عنيفة شمال الضالع

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه، الأربعاء، بانفجار لغم أرضي في محافظة #تعز، جنوب غرب اليمن.

وأفاد بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، إن القيادي الحوثي المكنى "أبو طه" لقي مصرعه إثر #انفجار_لغم أرضي، غرب تعز.

وأوضح، أن اللغم الذي انفجر بالقيادي الحوثي، كانت قد زرعته #الميليشيات_الانقلابية في وقت سابق، في جبهة القوز بالأشروح، غربي محافظة تعز.

وتشهد الجبهات الريفية، غربي محافظة تعز، منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين قوات #الجيش_اليمني، وميليشيا الحوثي التي تحاول استعادة مواقع استراتيجية تم دحرها منها في وقت سابق.

وكانت المواجهات التي دارت في جبهتي مقبنة والأشروح غرب تعز، الاثنين، أسفرت عن مقتل وإصابة قرابة 55 حوثياً، بحسب مصادر عسكرية.

إلى ذلك، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش اليمني، والحوثيين، مساء الأربعاء، في جبهة يعيس شمال مريس بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني، إن المعركة المستمرة حتى الآن، سقط فيها بحسب معلومات أولية، أكثر من 12 عنصرا من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون، لافتا إلى أن الميليشيا حاولت الهجوم على مواقع الجيش وتم التصدي لها وشن هجوم معاكس، وتم إمطار أماكن تمركزها بقصف مدفعي كثيف.

وأضاف المصدر، أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأن جثث قتلاها لا تزال ملقية في أطراف يعيس.