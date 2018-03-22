بالفيديو.. "الزينبيات" يهاجمن المتظاهرات في صنعاء

أظهر مقطع فيديو قيام "الزينبيات"، وهو فصيل نسائي مسلح تابع للحوثيين، بضرب مجموعة من المتظاهرات اللواتي حاولن إحياء "ذكرى ميلاد" الرئيس الراحل، #علي_عبدالله_صالح، بجوار منزله في العاصمة صنعاء، الأربعاء.

وقد أظهر الفيديو كمية العنف التي تمارس فيها #ميليشيات_الحوثي شتى وسائل القمع والتنكيل بكل من يعارض وجودها.

ودعا أنصار صالح إلى فعالية لوضع أكاليل الزهور أمام منزله في شارع حدة وسط #صنعاء، وأبلغوا الأمم المتحدة بإقامة الفعالية، محذرين الحوثيين قبلها من ارتكاب أي "حماقة"، وفق الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي، فائقة السيد.

يشار إلى أن "الزينبيات" تنظيم نسائي مسلح يستخدمه الانقلابيون في عمليات الاقتحامات وتفتيش المنازل والهواتف والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى رصد الناشطات والمعارضين لهم والاعتداء على المسيرات والاعتصامات السلمية.