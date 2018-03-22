قتلى وجرحى من الحوثيين في معارك بصعدة

تتواصل المعارك بين قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بمقاتلات #التحالف_العربي، وبين #ميليشيات_الحوثي شمال محافظة صعدة.

وقال مصدر ميداني إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والانقلابيين بعدة مواقع في محور البقع، تزامنت مع قصف مدفعي مكثف شنه التحالف على مواقع الحوثيين في المناطق ذاتها.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت، خلال الساعات الماضية، من قتل عناصر الميليشيات بالقرب من سلسلة جبال محجوبة.

في غضون ذلك، واصلت مقاتلات التحالف قصف واستهداف مواقع وتجمعات الانقلابيين في البقع، ومديريات باقم، وكتاف، ورازح.

كما خلفت الاشتباكات عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، علاوة على تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد العسكري.