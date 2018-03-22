مجلس وزراء اليمن يشيد بدعم التحالف في مواجهة الانقلاب

أشاد #مجلس_الوزراء_اليمني، الأربعاء، بمواقف دول #التحالف_العربي بقيادة السعودية، الداعمة للشرعية في مواجهة #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، وجدد التأكيد على ثبات الحكومة الشرعية، في موقفها ضد الانقلاب الحوثي ومشروع #إيران في المنطقة.

ورحب المجلس في اجتماع عقده برئاسة أحمد بن دغر، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي أدان الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، واستمرارها في إطلاق الصواريخ البالستية إلى المحافظات اليمنية المحررة والأراضي السعودية.

وشدد، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة الضغط على الميليشيا الانقلابية للانصياع للقرارات الدولية.

وحث رئيس الوزراء اليمني، خلال الاجتماع، على ضرورة وحدة الصف الوطني للقضاء على الانقلاب الحوثي، وقال "نحن اليوم على مفترق طرق، ويجب علينا توحيد الجهود لمواجهة المؤامرة التي تستهدف النسيج الاجتماعي".