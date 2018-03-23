طفل بتر الحوثيون ساقه بقصف مدفعي

الطفل⁩ شعيب شاهر بره، هو الناجي الوحيد من بين أفراد أسرته، بعد قصف الحوثيين منزل عائلته في مدينة #حيس بمحافظة #الحديدة، الخميس، ورغم نجاته فإنه لم يسلم من الإصابات التي لحقت بجسده، وبتر ساقه الذي حوّله إلى معاق.

شهود عيان ذكروا لـ"العربية" أن #الميليشيات_الحوثية دمرت منزل شاهر والد شعيب، صباح الخميس، بقصف مدفعي، وهو ما تفعله الميليشيات دائماً في حق المدنيين بحجة عدم تقديمهم شيئاً للمجهود الحربي، وكذلك لتحقيق أهداف أخرى، منها إلقاء تهم إصاباتهم على طيران ومدفعيات #التحالف، ويعتبر ذلك من الجرائم الإرهابية التي تنفذها عادة الميليشيات.

وتزايدت صور القتل والدمار بحق المدنيين الذين تسيطر عليهم الميليشيات في الآونة الأخيرة، كما ارتفعت نسبة النازحين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ما يدفع قوات #التحالف إلى إمدادهم بمواد الإغاثة.