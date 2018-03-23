بالوثائق.. الحوثي يوقع صفقة بيع نفط بملايين الدولارات

كشفت وثيقة رسمية مسربة، أن ميليشيا الحوثي أقرت بيع كميات كبيرة من النفط الخام، كانت مجمدةً في أنبوب تصدير النفط الممتد من حقولِ صافر النفطية، إلى الخزان العائم في رأس عيسى غرب #اليمن ، الخاضع لسيطرتها.

وأوضحت الوثيقة أن الكمية التي تقدر بنحو 600 ألفِ برميل ستباع باسم الاتحاد التعاوني الزراعي، وبسعر 70 دولارا للبرميل الواحد، حسب الأسعار العالمية، وبموجب ذلك ستحصل ميليشيا الحوثي الانقلابية على عائداتٍ كبيرة من الصفقة تقدر بنحو 42 مليون دولار.

في حين، حذرت وزارة النفط في الحكومة اليمنية الشرعية، الخميس، من شراء النفط الخام المخزون أو المنتج من #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، وحملت من يخالف ذلك كامل المسؤولية.

واعتبرت الوزارة في بيان، إقدام ميليشيا الحوثي على بيع النفط الخام المخزون في رأس عيسى، اعتداء سافر على مقدرات الشعب اليمني.

كما أكدت أن تفريغ خط الأنبوب من النفط الخام سيؤدي إلى "تآكله وتلفه"، ويلحق أضرارا خطيرة بالبيئة والإنسان.

"كارثة بيئية"

إلى ذلك، أعلنت شركة صافر النفطية اليمنية، إخلاء مسؤوليتها عن أي ضرر أو تبعات قد تنشأ عن مثل هذه الأعمال التخريبية.

وعبرت عن بالغ قلقها من الأضرار التي قد يتعرض لها المحيط البيئي الممتد حول خط الأنبوب كون مثل هذه الأعمال التخريبية تتعارض كلياً مع قواعد وإجراءات السلامة والبيئة.

وحاولت ميليشيا الحوثي مرات كثيرة، بيع كميات النفط المخزنة لكن لم تتجاوب معها أي شركات نفطية مستوردة، قبل أن تقوم بتنفيذ البيع للاتحاد التعاوني الزراعي الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، بعثت مؤخرا، رسالة استغاثة إلى أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، حذرت فيها من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها ناقلة النفط "صافر" المتواجدة قبالة سواحل الحديدة، غرب البلاد، بسبب الوضع السيئ الذي وصلت له لعدم صيانتها منذ عدة سنوات.

وطلبت، مساعدة الأمم المتحدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على أن يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على الناقلة بناء على التقييم لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وترسو ناقلة النفط الضخمة "صافر" البالغ وزنها الساكن (409) ألف طن متري، في ميناء رأس عيسى (خاضع لسيطرة الحوثيين) والذي يبعد بحوالي 60 كم شمال مدينة الحديدة على شاطئ البحر الأحمر.

وبحسب معلومات سابقة، فإن الناقلة تحوي مليوناً و140 ألف برميل من النفط الخام المجمد، نظرا لتوقف التصدير منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.