الجيش اليمني: مفاجآت كبيرة قادمة في معركة الجوف

وعد الجيش اليمني، الجمعة، بمفاجآت وانتصارات كبيرة في الأيام القادمة لاستكمال تحرير محافظة #الجوف ، (شمالي شرق اليمن)، على وقع التقدم الميداني المستمر الذي يحققه هناك، بإسناد من التحالف العربي.

وقال قائد اللواء22 مشاة العميد عبده المخلافي، إن الأيام القادمة سوف تكون مليئة بالمفاجآت والانتصارات الكبيرة".

ووصف التقدم الذي حققه الجيش الوطني في مديرية برط العنان بـ "الكبير والاستراتيجي"، نظرا لمحاذاة هذه المديرية في الجوف لمحافظة #صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، وتعتبر ذات أهمية كبيرة لها.

ويحاصر الجيش اليمني، معسكر طيبة الاسم، في برط العنان من جميع الاتجاهات، والسيطرة عليه، بحسب مصادر عسكرية، يعني الوصول الى معقل الحوثيين في صعدة من جهة الجوف.

أهمية مديرية برط العنان

وأكد العميد المخلافي، "أن تقدم الجيش في برط العنان، يقابله تهور كبير من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات أخرى، في محاولة منها تخفيف الضغط على المنطقة".

كما أشار الى ان استكمال السيطرة على مديرية برط العنان يعني الوصول إلى محافظة صعدة، بالإضافة، الى انه سيتم قطع خط الامداد للمحور الشرقي المؤدي إلى جبهة العقبة، وفق تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وكانت الفرق الهندسية للجيش اليمني، نزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محيط موقع معسكر طيبة الاسم في برط العنان، قبل فرارها، وفككت أكثر من 80 لغما أرضيا وعبوة ناسفة.

وأعلنت وحدة نزع الألغام عن تطهير مساحات كبيرة من التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية في مديرية برط العنان، من الألغام والمتفجرات التي خلفتها الميليشيا الانقلابية.

كما لفت قائد اللواء 22 مشاة إلى أهمية جبهة المتون في الجوف، وقال إنها "تعتبر الجبهة الاستراتيجية للميليشيات، والمركز التعبوي لهم، كونها منطقة مفتوحة، وتسهل عبور مقاتليهم من خلال ممرات عدة، أبرزها خط المتون".

في ذات السياق، شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء الجمعة، غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديريتي المصلوب والمتون بالجوف.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية، بحسب مصادر ميدانية، إضافة الى تدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر.

يذكر أن الجيش اليمني، يفرض سيطرته حاليا على أكثر من 85 بالمائة من المساحة الإجمالية لمحافظة الجوف، ويسعى إلى استكمال تحرير المحافظة لفتح جبهة جديدة باتجاه معقل الحوثيين الرئيس في محافظة صعدة من مديرية برط العنان المحاذية لها، والتقدم شمالا باتجاه عمران البوابة الشمالية للعاصمة صنعاء.