تحرير معسكر هام قرب الجوف.. ومقتل 70 حوثيا

استعاد #الجيش_الوطني بدعم من #التحالف العربي صباح السبت، معسكر وسلسلة جبال طيبة الاسم في مديرية برط العنان شمالي غرب محافظة #الجوف.

وأفاد مراسل "العربية" أن الجيش الوطني تمكن من تنفيذ خطة الاقتحام على المعسكر والجبل بعد منتصف الليل من خلال 3 محاور، بدعم من مقاتلات ومروحيات الأباتشي التابعة للتحالف.

وأفاد العميد هيكل حنتف قائد اللواء أول حرس حدود التابع للجيش الوطني لـ"العربية" أن خطة المعركة قد نفذت كما أعد لها من خلال استنزاف آليات وعتاد الحوثيين، وأيضا استهداف نقاط الرقابة المهمة التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية.

وأكد هيكل أن دعم التحالف كان له دور كبير في المعركة، بعد أن دمر تعزيزات ومركبات عسكرية تابعة للحوثيين، وقتل أكثر من 70 عنصرا منهم.

وتأتي أهمية معسكر "طيبة الإسم" الاستراتيجي في أن المليشيات كانت تستخدمه كنقطة تجمع لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من #صعدة وغيرها من المناطق إذ أنه يفصل بين محافظتي صعدة و#الجوف.

وبتحرير معسكر "طيبة الإسم" ستتمكن قوات الجيش من قطع خطوط إمداد الميليشات من منطقة الظهرة ووادي القعيف.

وكانت قد انطلقت عملية عسكرية واسعة قبل أيام تمكنت فيها قوات الجيش من استعادة مساحات واسعة في مديرية برط العنان ووصلت إلى منطقة بروم جنوب معسكر طيبة الإسم.