ميليشيا الحوثي تقتل طفلا وتعدم شابا وسط اليمن

أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية شاباً في مديرية القفر، شمال مدينة #إب، وسط #اليمن ، بعد أسابيع من تصفية شقيقه.

وذكر شهود عيان من أبناء المديرية أن القيادي الحوثي المدعو "أبو قفري"، قام بإعدام الشاب، محمد غالب المرادي، بإطلاق وابل من الرصاص عليه، في منطقة عبدان بالقفر، بعد أسابيع من تصفيه شقيقه بذات الطريقة.

وبررت الميليشيات الحوثية الجريمة التي لاقت استنكارا وتنديدا قبليا كبيرا، بأن المجني عليه كان ينوي استهداف نقاط حوثية، للانتقام لشقيقه.

وقتلت ميليشيا الحوثي، شقيق "المرادي" الشهر الماضي وقامت بالضغط على والده المختطف في سجونها للتوقيع على تنازل عن دم ابنه مقابل الإفراج عنه، في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيا بالتنكيل بأسرة المرادي مع عدد من الأسر الأخرى بالمديرية.

قتل طفل وتصفية جرحى

إلى ذلك، أقدم مسلح حوثي على قتل طفل لا يتجاوز عمره 15 عاماً في مديرية بعدان شرق مدينة إب في ذات المحافظة.

وقال مصدر محلي، إن مسلح حوثي قتل الطفل عبدالاله محمود الشجاع، في منطقة نادب بمديرية بعدان، الجمعة، دون أي سبب. وأكد أن ميليشيا الحوثي قامت بتهريب القاتل والتستر عليه وسط استياء كبير بين الأهالي.

وكانت ميليشيا الحوثي اختطفت قبل أيام قليلة جرحى من إحدى مستشفيات إب وأعدمتهم بطريقة وحشية، في ظل استمرار جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم.