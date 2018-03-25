اليمن..الجيش الوطني يستعيد السيطرة على سوق الشريجة بتعز

أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات #الجيش_الوطني استعادت السيطرة صباح الأحد على سوق منطقة الشريجة، أول مناطق جنوب شرق محافظة #تعز القريبة من #لحج بعد معارك عنيفة تمكنت خلالها قوات الجيش من دحر #الميليشيات الانقلابية من السلسلة الجبلية الفاصلة بين منطقتي كرش والشريجة.

وأوضحت المصادر أن طائرات #تحالف_دعم_الشرعية شنت عشرات الغارات لمساندة قوات الجيش في تقدمها، واستهدفت مواقع تمركز الميليشيات، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وحدوث انهيار كبير في صفوف الميليشيات.

ولجأت الميليشيات إلى تدمير الجسور الواقعة شمال منطقة الشريجة أثناء فرارهم، وذلك لإعاقة تقدم الجيش نحو مدينة الراهدة التي تبعد نحو 25 كيلومترا شمال خطوط المواجهة، وتتخذ منها الميليشيات قاعدة إمداد لعناصرها في عدة جبهات جنوب وشرق محافظة تعز.

المصادر أكدت أن قوات الجيش تخوض مواجهات عنيفة لتعقب عناصر الميليشيات وتمشيط المنطقة تحت غطاء جوي كثيف من طائرات تحالف دعم الشرعية.