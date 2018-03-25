اليمن.. عشرات القتلى من الحوثيين في قصف على شرقي صنعاء

سقط العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح في معارك وقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني على مواقع متفرقة في #مديرية_نهم شرقي #صنعاء.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش استدرجت، الأحد، مجموعة من عناصر الميليشيات الانقلابية إلى الشعاب غرب جبال البياض، وتمكنت من قتلهم جميعًا، بعد أن حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش.

كما شهدت "جبهة الميمنة" (أقصى شمال نهم) اشتباكات متقطعة، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتمكنت خلالها قوات الجيش من تحرير عدد من التباب في سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم ومديرية الغيل بمحافظة #الجوف.

وأسفرت المواجهات التي بدأت منذ ليل السبت وحتى ظهر الأحد، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى تكبدها خسائر كبيرة في العتاد الحربي.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش استهدف مواقع وتعزيزات وتجمعات للميليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية #نهم.

وبحسب المصدر "تمكنت مدفعية الجيش من تدمير عربة عسكرية تحمل تعزيزات للميليشيات غربي قرية الحول وقتل جميع من كانوا على متنها. كما سقط قتلى وجرحى من الميليشيات في قصف استهدف مواقعهم غربي سلسلة جبال الزلزال (أقصى شمال نهم).