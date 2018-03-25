مقتل وإصابة 30 من الميليشيات بمواجهات عنيفة في البيضاء

قُتل وأُصيب أكثر من 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي في معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني شرق محافظة البيضاء وسط #اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن معارك عنيفة اندلعت في المناطق الواقعة بين مديريتي ناطع والملاجم.

كما دارت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية و #الميليشيات_الحوثية في مناطق آل حميقان، بمديرية الزاهر جنوب غربي المحافظة.

وكان #الجيش_الوطني، بدعم من #التحالف_العربي، استعاد معسكر وسلسلة جبال طيبة الاسم في مديرية برط العنان شمال غربي محافظة #الجوف.

وتمكن الجيش الوطني من تنفيذ خطة الاقتحام على المعسكر والجبل من خلال 3 محاور، بدعم من مقاتلات ومروحيات الأباتشي التابعة للتحالف.

وكان للتحالف دور كبير في المعركة، بعد أن دمر تعزيزات ومركبات عسكرية تابعة للحوثيين، وقتل أكثر من 70 عنصراً منهم.