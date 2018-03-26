البيضاء.. مصرع 13 حوثياً بينهم قيادي ميداني

لقي 13 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، الاثنين، بينهم قيادي ميداني، في قصف مدفعي ومعارك عنيفة مع الجيش اليمني شرق محافظة #البيضاء وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري إن مواجهات عنيفة اندلعت، الاثنين، غربي سلسلة #جبال_الظهر الاستراتيجية الفاصلة بين مديريتي ناطع والملاجم شرق البيضاء، قتل خلالها 8 من الحوثيين، بينهم قيادي ميداني للميليشيات في موقع فضحة إلى جانب عدد من الجرحى.

وأضاف "إن المواجهات لا تزال مستمرة حتى اللحظة فيما لا تزال جثث الميليشيات متناثرة في الشعاب وسفوح الجبال".

كما قصفت مدفعية الجيش اليمني، مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في منطقة فضحة بمديرية الملاجم، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الميليشيات وإصابة 6 آخرين.

وتتواصل العمليات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي، لتحرير محافظة البيضاء التي تتوسط بموقعها الاستراتيجي ثماني محافظات يمنية، ومن شأن انتزاعها من قبضة ميليشيات الحوثي تأمين المحافظات المحررة، والتقدم نحو ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب لتحريرها واستكمال إنهاء الانقلاب.