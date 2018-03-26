التحالف يعترض صاروخا باليستيا باتجاه مأرب ويدمّره بالجو

أطلقت ميليشيات الحوثي، اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا باتجاه #مأرب، واعترضته صواريخ الباتريوت التابعة للتحالف ودمرته في الجو.

وقد تعرضت مأرب مرارا لهجمات صاروخية حوثية وأسقطتها الدفاعات الجوية للتحالف.

ومساء الأحد رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 #صواريخ_باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي السعودية.

وكانت ثلاثة منها باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضها جميعاً وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.