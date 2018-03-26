الجامعة العربية تدين إطلاق الحوثي صواريخ على السعودية

أدان محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بإطلاق عدة #صواريخ_باليستية إيرانية الصنع مساء أمس الأحد على عدة مناطق في #السعودية، من بينها العاصمة الرياض.

وأشار عفيفي إلى أن "إطلاق هذه الصواريخ يؤكد من جديد استمرار نهج هذه الميليشيات الانقلابية ومن يدعمها، في السعي لزعزعة أمن واستقرار المملكة، وفي استهداف مواقع مدنية بما يمكن أن يؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين الأبرياء، وبما يؤدي أيضاً إلى توسيع دائرة النزاع المسلح القائم في #اليمن منذ عدة سنوات لتشمل الجوار الإقليمي".

وأضاف عفيفي أن "مثل هذه الأعمال الإجرامية تمثل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بتطوير البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، ورقم 2216 الخاص بوقف تزويد الميليشيات التي تعمل خارج نطاق الشرعية في اليمن بالأسلحة"، مجدداً الإشارة إلى "القرار الهام الصادر في هذا الشأن عن اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته غير العادية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017".