بالفيديو.. الجيش اليمني يحرر مواقع فاصلة بين نهم والجوف

اعلنت قوات الجيش اليمني، الاحد، تحرير عدد من التباب الواقعة في سلسلة جبال #جرشب الفاصلة بين مديرية #نهم شرق العاصمة صنعاء، ومديرية الغيل التابعة لمحافظة #الجوف (شمال شرق صنعاء).

وأوضح مصدر ميداني أن جبهة الميمنة في نهم شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال المواجهات من تحرير عدد من التباب في سلسلة #جبال_جرشب الفاصلة بين مديرية نهم ومديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش استهدف مواقع وتعزيزات وتجمعات للميليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية نهم، تكبّدت خلاله المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

ونشر المركز الاعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو، اثناء دحر الميليشيا من عدة تباب في جبال جرشب بجبهة الميمنة في مديرية نهم شرق صنعاء.

كما نشر فيديو اخر، يوضح لحظة استهداف طيران التحالف العربي لعدد من الأهداف التابعة لميليشيات الحوثي.

وسقط خلال المعارك والقصف العشرات من ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، كما دمرت مدفعية الجيش الوطني طقمًا يحمل تعزيزات للميليشيات غربي قرية الحول وقتل جميع من كانوا على متنه، واستهدفت مواقعهم غربي سلسلة جبال الزلزال (أقصى شمال نهم).

وبحسب مصدر عسكري، فان #الجيش_الوطني بإسناد من التحالف العربي، بات على مشارف مركز مديرية نهم المديد بجبهة الميسرة، وعلى مشارف قطبين والرمادة بجبهة القلب، وعلى مشارف أرحب بجبهة الميمنة، وتوقع التحام جبهة القلب بالمسيرة قريبا.

وأوضح ان اعلام ميليشيا الحوثي يحاول اختلاق انتصارات وهمية بجبهة نهم، بهدف استعطاف أنصارهم للحضور إلى فعالية السبعين، غدا الاثنين، والتغطية على خسائرهم البشرية الفادحة.

ويخوض الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، معارك ضارية في جبهة نهم التي توصف بانها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، ويحقق تقدما ميدانيا مستمرا، وسط خسائر وانهيار في صفوف ميليشيا الحوثي.