بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

دعت #بريطانيا، الأحد، #إيران إلى "الكف عن إرسال أسلحة" إلى #ميليشيات_الحوثي في #اليمن واستخدام نفوذها بدلاً من ذلك في سبيل إنهاء النزاع الدائر في هذا البلد.

وقال وزيرا الخارجية والتنمية الدولية، بوريس جونسون، وبيني موردونت، في بيان مشترك، بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على بدء التحالف العربي، بقيادة السعودية، تدخله العسكري ضد الانقلابيين، إنه "إذا كانت إيران صادقة في التزامها دعم الحل السياسي في اليمن - كما صرحت بذلك علناً - فعليها التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع وتذكي التوترات الإقليمية وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

وأشار الوزيران في بيانهما: "نحن نتساءل لماذا تنفق إيران عائدات كبيرة في بلد لا تربطها به صلات أو مصالح تاريخية حقيقية، بدلاً من أن تستخدم نفوذها لإنهاء النزاع لما فيه مصلحة الشعب اليمني".

كما أضافا: "نحن ندعم جهود التحالف الذي تقوده #السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، وفق ما أقره مجلس الأمن الدولي".

وكان تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة قد خلص إلى أن إيران لم تمنع وصول #صواريخ_باليستية إلى الحوثيين، لكن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد القنوات التي أتاحت نقل الصواريخ إلى هؤلاء.

وفي حين اعتبر الغرب هذا التقرير دليلاً على تورط طهران في تسليح الحوثيين، أكدت #روسيا أن تقرير الأمم المتحدة لا يحمل أدلة على تورط مباشر للنظام الإيراني في إيصال الصواريخ إلى اليمن.

وسبق لطهران أن رفضت مراراً اتهامات الغرب لها بتسليح الحوثيين.