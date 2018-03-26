تطهير آخر جيوب الحوثيين في محيط معسكر طيبة الاستراتيجي

طهرت قوات الجيش اليمني، الاثنين، آخر جيوب ميليشيات #الحوثي الانقلابية في الجبال والتباب المحيطة بمعسكر طيبة الاسم الاستراتيجي، في مديرية برط العنان شمالي غرب الجوف، بعد اقتحامه والسيطرة عليه قبل يومين، بإسناد من التحالف العربي.

وزار اعلاميون وصحافيون ميدانيا #معسكر_طيبة الاسم، الاثنين، والتقوا بقائد اللواء الاول حرس حدود في #الجيش_اليمني، العميد هيكل حنتف الذي أطلعهم على ما اجترحته قوات الجيش بإسناد من التحالف العربي للسيطرة وتحير هذا المعسكر الاستراتيجي بالكامل، وحثهم على نقل الحقيقة اعلاميا، وفق ما ذكره بيان نشره إعلام اللواء.

ويفصل معسكر طيبة الاسم، الذي تم تحريره، السبت، بين الجوف وصعدة معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتحريره يكتسب اهمية كبيرة كونه يشرف على الخط الدولي الرابط بين منطقة اليتمه والاجاشر والبقع، وقطع امداد الميليشيات في الظهره ووادي القعيف، بين الجوف وصعدة.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، ان الانتصارات النوعية في الجوف بتحرير معسكر "طيبة الاسم" أهم معسكرات الميليشيات الانقلابية بالمحافظة، مشيراً إلى أن الميليشيات كانت تستخدمه كنقطة تدريب وتجميع لمقاتليها وكذا استقبال التعزيزات من المناطق المجاورة، حيث إنه يتوسط بين محافظتي الجوف وصعدة.

وأشار الناطق باسم الجيش اليمني، الى أن الميليشيات استماتت في الدفاع عن المعسكر، إلا أن قوات الجيش انتزعته من قبضتها خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية العسكرية، وكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.