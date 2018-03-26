رئيس حكومة اليمن: لم يترك لنا الحوثي سوى خيارا واحدا فقط

اعتبر رئيس الحكومة اليمنية، احمد بن دغر، ان مهاجمة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الاحد، بأكثر من #صاروخ_باليستي، للمدن السعودية المكتظة بالسكان بأكثر من صاروخ باليستي، تأكيدا على "الطبيعة الاجرامية لهذه العصابة".

وشدد، على ان ذلك لم يترك للحكومة الشرعية والتحالف العربي، سوى خيار واحد فقط هو النصر، وقال "علينا هزيمتهم وكسر شوكتهم ومن يقف خلفهم".

جاء ذلك في #تغريدات نشرها على صفحته بموقع "تويتر"، تعليقا على إطلاق ميليشيا الحوثي 7 صواريخ بالستية باتجاه الأراضي السعودية، وتم اعتراضها جميعًا وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي.

وقال رئيس الحكومة اليمنية، " لم ولن يسلم أحد من شرور هذه العصابة الإجرامية، ها هم يطورون أسلحتهم بدعم إيراني غير محدود، يهاجموننا ويعرضون أمننا للخطر".

من جانبه، جدد السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، التأكيد على اعادة الشرعية والامن والاستقرار لليمن وانقاذ الشعب اليمني من إيران.

وقال في تغريده على صفحته بتويتر، تعليقا على ذات الموضوع،" آمنون بفضل من الله ثم حكمة قيادتنا وجنودنا البواسل حفظهم الله ورعاهم".

وأضاف "خسئت #إيران وميليشاتها الحوثية في اليمن. ولن نحيد عن اهدافنا في اعادة الشرعية والامن والاستقرار لليمن وانقاذ الشعب اليمني من إيران، وحماية امننا الوطني وممرات التجارة البحرية".

وكان بيان المتحدث باسم قوات التحالف، اوضح ان الصواريخ التي أطلقتها الميليشيا وتم اعتراضها ثلاثة منها، كانت باتجاه مدينة #الرياض وواحد باتجاه #خميس_مشيط وواحد باتجاه #نجران واثنان باتجاه #جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.